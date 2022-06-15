Минск, , 14:36 — REGNUM Комитет государственной безопасности Белоруссии добавил в список лиц, причастных к террористической деятельности, девять новых фамилий. Новая версия списка появилась на сайте белорусского КГБ.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Четыре из девяти фигурантов проходят по уголовному делу о комментариях в соцсетях после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка от рук оппозиционера Андрея Зельцера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске 28 сентября 2021 года произошла перестрелка между сотрудниками КГБ Белоруссии и сторонником оппозиции Андреем Зельцером, в результате которой погибли два человека — первым открывший огонь Зельцер и чекист Федосюк.