Денвер, США, , 01:43 — REGNUM Пять человек, в том числе трехмесячный ребенок, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на севере американского штата Колорадо. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Аравия произошла на шоссе вблизи округа Уэлд. Все погибшие находились во внедорожнике, который столкнулся с грузовиком, двигавшимся с прицепом.

Кроме того, в ДТП попали еще два автомобиля. Также пострадал один человек, который получил легкие травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на западе Турции столкнулись микроавтобус и автоцистерна для перевозки молока, из-за чего погибли восемь человек, а десять — пострадали.

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