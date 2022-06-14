Денвер, США, 15 июня, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе трехмесячный ребенок, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на севере американского штата Колорадо. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Аравия произошла на шоссе вблизи округа Уэлд. Все погибшие находились во внедорожнике, который столкнулся с грузовиком, двигавшимся с прицепом.

Кроме того, в ДТП попали еще два автомобиля. Также пострадал один человек, который получил легкие травмы и был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на западе Турции столкнулись микроавтобус и автоцистерна для перевозки молока, из-за чего погибли восемь человек, а десять — пострадали.