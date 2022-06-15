Дунканвилл, , 01:40 — REGNUM В городе Дунканвилл (штат Техас, США) полицейские ранили мужчину, который 14 июня предположительно открыл стрельбу в детском лагере. По сообщению пресс-службы местной полиции, подозреваемый от полученных ран скончался в больнице.

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пресс-службы полиции Дунканвилла «Подозреваемый был ранен в результате перестрелки… Полицейские немедленно оказали ему первую помощь до того, как доставили в больницу, где он был объявлен погибшим».

Отмечается, что никто из находившихся в лагере детей и воспитателей в результате перестрелки не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Огайо.

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