Москва, 15 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Известный журналист Артур Гаспарян негативно высказался в адрес певца Олега Газманова, активно выступающего с «духоподъёмными» композициями. Об этом 14 июня сообщил портал «Центральная служба новостей».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олег Газманов

«Как было сказано на учредительном собрании вот этой Российской музыкальной ассоциации Олегом Газмановым: «Надо делать больше духоподъемных песен, которых мало». Эти артисты занимают государственную позицию. Это плохой сигнал для шоу-бизнеса», — заявил журналист. Гаспарян также добавил, что шоу-бизнес является свободной структурой, в которую не нужно вносить серьёзные идеологические нововведения.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Олег Газманов раскритиковал «отмену» русской культуры в западных странах. По мнению музыканта, тема запрета русской культуры кажется «дикой и средневековой».