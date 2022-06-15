Белово, Кемеровская область, , 01:24 — REGNUM Кузбасская шахта «Листвяжная» работала с нарушениями, которые привели к взрывам в ноябре 2021 года. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл взрыв. Погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро спасателей.

«Во время проверки инспекторы Росприроднадзора обнаружили несоответствия в проектной документации предприятия, — написала Радионова в своём телеграм-канале. — Выяснилось, что существующих систем дегазации на угольных пластах недостаточно, чтобы обеспечить безопасность шахтёров и окружающей среды. Добыча на шахте была приостановлена».

По её словам, ущерб природе, нанесённый в результате взрыва, составил — 4 млн 235 тыс. 445 рублей. Компания оплатила её в полном объёме.