Москва, 15 июня 2022, 09:28 — REGNUM Известный журналист Дмитрий Киселёв негативно отозвался об уехавшем из России Максиме Галкине. Об этом 14 июня сообщил портал StarHit.
«Все это производит странное впечатление. Яркая одежда, канареечные штаны в сочетании с «розовым» пиджаком… Выглядит как некая компенсация. Про Россию намеренно оскорбительно, с выдумыванием небылиц. Как говорится: «Всяк беглый монах ругает свой монастырь», — заявил журналист. Помимо этого, Киселёв опроверг высказывания Галкина о том, что тот никогда не получал деньги от государства, отметив, что артист регулярно работал на госканале и вёл корпоративы «Газпрома».
Напомним, с начала марта 2022 года Максим Галкин вместе с семьёй находится за пределами России. В настоящий момент комик отдыхает в Израиле, параллельно выступая для местных поклонников.
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