Москва, 15 июня, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Известный журналист Дмитрий Киселёв негативно отозвался об уехавшем из России Максиме Галкине. Об этом 14 июня сообщил портал StarHit.

Kremlin.ru Дмитрий Киселёв

«Все это производит странное впечатление. Яркая одежда, канареечные штаны в сочетании с «розовым» пиджаком… Выглядит как некая компенсация. Про Россию намеренно оскорбительно, с выдумыванием небылиц. Как говорится: «Всяк беглый монах ругает свой монастырь», — заявил журналист. Помимо этого, Киселёв опроверг высказывания Галкина о том, что тот никогда не получал деньги от государства, отметив, что артист регулярно работал на госканале и вёл корпоративы «Газпрома».

Напомним, с начала марта 2022 года Максим Галкин вместе с семьёй находится за пределами России. В настоящий момент комик отдыхает в Израиле, параллельно выступая для местных поклонников.