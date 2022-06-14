Мехико, 15 июня, 2022, 01:16 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек погибли в результате перестрелки между бандитами и силовиками в мексиканском штате Мехико, 14 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на региональные власти.

Denoel Paris Перестрелка

Все они являлись членами преступной группы, на которую правоохранители вышли, проводя операцию в муниципалитете Техкалтитлан. Еще семеро бандитов были арестованы. Четверо из них имеют ранения. Кроме того, в ходе рейда пострадали трое сотрудников силовых органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в населенном пункте Петакильяс в штате Герреро на юго-западе Мексики группа вооруженных преступников совершила нападение и убила пять местных жителей, а также ранила двух человек.