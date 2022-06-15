Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Соединенные Штаты проведут заседание Контактной группы по поставкам вооружений Киеву в бельгийском Брюсселе, заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит в ходе брифинга.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, в мероприятии примут участие около 50 стран. Заседание группы будет проводиться с целью определить дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму. При этом Смит отметила, что Вашингтон делает все возможное для отправки вооружений украинским боевикам, однако США приходится реагировать на противоречивые запросы Киева.

Отмечается, что заседание будет проходить в закрытом режиме. В тот же день в Брюсселе пройдет заседание глав министерств обороны стран — членов НАТО. На эту встречу пригласят представителей Украины, Финляндии и Швеции. Также будет обсуждаться и вопрос вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.