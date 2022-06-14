Новокузнецк, Кемеровская область, 15 июня, 2022, 01:14 — ИА Регнум. В Новокузнецке сегодня, 15 июня, пройдет техническая проверка работы системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города.

Громкоговорители

«Будет производиться кратковременный запуск электросирен и рупорных громкоговорителей, — говорится на странице ЕДДС в соцсети «ВКонтакте». — Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике».

Звуки сирены будут слышны с 9:00 до 15:00 (время местное).

При этом уточняется, что 16 июня проверка системы отменяется в связи с проведением Единого государственного экзамена.