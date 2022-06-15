Москва, 15 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Елена Ямпольская («Единая Россия») считает, что западные картины вернутся в российский прокат. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» 14 июня.

Пресс-служба комитета Государственной думы РФ по культуре Председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская

«То, что голливудские мейджоры вернутся, — в этом сомнений нет никаких, и то, что они попытаются сделать это достаточно быстро, — так и будет. Так же, как уже возвращаются различные торговые фирмы. Мы каждый день слышим, что кто-то, кто с большим скандалом громко уходил и хлопал дверью, сейчас тихонечко возвращается тем или иным путем. <…> Весь вопрос в том, до какой степени мы готовы к их возвращению. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну», — заявила депутат. Ямпольская также отметила, что в будущем необходимо сократить количество голливудского кинематографа в российских кинотеатрах, сделав выбор в пользу отечественных картин.

Напомним, после начала спецоперации на Украине премьеры практически всех зарубежных лент были отложены в России. Позднее ряд голливудских студий объявил о прекращении своей деятельности в России.