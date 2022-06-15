Кемерово, , 00:59 — REGNUM В Кемеровской области выросло количество бюджетных мест в вузах. За последние пять лет — на 42%. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Преподаватель в ВУЗе Felix Ling

«Система образования Кузбасса является опорой для кузбасской промышленности. И сейчас эта традиция не просто продолжается, а ещё и развивается с учётом новых экономических условий», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По официальным данным, различные секции, кружки и клубы в Кемеровской области посещают почти 342 тысячи детей.