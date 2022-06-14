Гаага, Нидерланды, 15 июня, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО конфисковать все замороженные российские активы. Об этом он заявил 14 июня на пресс-конференции по итогам встречи лидеров нескольких государств Североатлантического альянса в Гааге.

(сс) Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Кроме того, по словам главы польского правительства, необходимо провести соответствующую процедуру и в отношении активов тех стран, которые поддерживают Москву. Премьер-министр также считает, что следует передавать конфискованные активы «на восстановление Украины и наведение в ней порядка».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти хотят отобрать принадлежащее гражданам России имущество в Польше, а после передать его украинцам.