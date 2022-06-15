Гори, Грузия, , 14:28 — REGNUM Мэрия грузинского города Гори попала в очередной коррупционный скандал, сообщает 14 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Фейерверк Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Сотрудница городского Дома культуры обвиняется в получении взятки. Данное дело расследует Служба государственной безопасности. Суд обсудил вопрос о содержании обвиняемой под стражей. Чиновница Майя Шарашенидзе, которая была руководителем проекта, была отпущена из-под стражи под залог в пять тысяч лари ($ 1 700).

Выяснилось, что Шарашенидзе за взятку заключила упрощенный контракт с одной из компаний и приобрела фейерверки на день независимости Грузии. Если чиновницу признают виновной, то ей грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в мэрии Гори были выявлены факты хищения и растрат бюджетных средств на очень крупные суммы.