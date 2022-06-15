Москва, 15 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Уехавшие из России Алла Пугачёва и Максим Галкин рискуют разориться. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» 14 июня.

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

Так, в Сети активно обсуждают фирму Пугачёвой ООО «АБП», которая недавно попала под западные санкции, тем самым окончательно потеряв и без того слабую выручку. Помимо этого, из-за отъезда за рубеж Галкин лишился рекламных контрактов в России и вынужден давать концерты на территории Израиля. Также в ближайшее время пара рискует потерять некоторую российскую недвижимость, поскольку против Галкина готовится уголовное дело по дискредитации российской армии.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачёва вместе с детьми покинули территорию России в начале марта 2022 года. С того момента знаменитости находятся в Израиле, откуда лишь изредка делают публичные заявления.