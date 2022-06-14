Новосибирск, 15 июня, 2022, 00:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области до 5% снизят ставку по упрощённой системе налогообложения для IT-компаний. Соответствующий законопроект одобрило правительство региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Власти считают, что комплекс мер поддержки будет способствовать развитию IT-компаний в условиях санкционного давления, снижению оттока специалистов, распределению инвестиционных вложений и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

В числе предлагаемых мер: снижение ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-компаний, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, — с 15% до 5%; освобождение от налога на имущество, используемого для осуществления уставной деятельности.

Проект закона теперь будет направлен в Законодательное собрание региона.