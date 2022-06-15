Каир, , 00:52 — REGNUM Правительство Египта 14 июня опровергло информацию о возможной передаче управления Суэцким каналом иностранной компании. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы правительства сообщает издание Egypt Independent.

Суэцкий канал H Nawara

Реакция египетского правительства последовала в ответ на распространившиеся в социальных сетях слухи о приватизации канала.

пресс-служба правительства Египта «Эта информация не соответствует действительности. Канал находится полностью в собственности Египта и под его суверенитетом, включая весь персонал Управления канала, техников и администраторов из числа граждан Египта».

Отмечается, что в мае 2022 года количество прошедших каналом судов увеличилось на 12%, а доход от его эксплуатации вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.