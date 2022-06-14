Новосибирск, 15 июня, 2022, 00:44 — ИА Регнум. В Новосибирске за пять месяцев текущего года произошло 1544 пожара. Это на 12% больше, чем в 2021 году — 1374 пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города.

24.mchs.gov.ru На пожаре

Так, на объектах жилого фонда произошло 202 пожара. При этом наблюдается заметное уменьшение числа пожаров в многоквартирных домах — на 22,8%.

Также снизилось количество погибших людей — за первые пять месяцев 2022 года погибли 25 человек, в 2021 году — 36 человек. Число травмированных в 2022 году — 60 человек, в 2021 году — 52 человека.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.