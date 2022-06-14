Новосибирск, 15 июня, 2022, 00:37 — ИА Регнум. В Новосибирске в прошедшие праздничные выходные во время купания в запрещённых для этого местах два человека погибли, ещё двое находятся в реанимации. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

(сс) jarmoluk Происшествия на воде

«Несмотря на многочисленные предупреждения об опасности купания в таких местах, а также призывы к взрослым не оставлять детей без присмотра, муниципальные спасатели наблюдают массовое игнорирование правил безопасного отдыха у воды», — уточнили в МАСС.

Так, 11 июня на обводненном карьере Юго-Западного жилмассива Новосибирска утонул мужчина 1990 года рождения. 12 июня, купаясь с друзьями в озере за заводом «Экран» в Калининском районе, утонул подросток 2007 года рождения. В этот же день два брата, 2012 и 2013 годов рождения, приехали на велосипедах на обводнённый карьер Советской Сибири, где во время купания произошёл несчастный случай. Очевидцы достали детей из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. Оба ребёнка сейчас находятся в реанимации.