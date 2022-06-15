Хельсинки, , 00:35 — REGNUM Процедура присоединения Финляндии и Швеции к НАТО может «застыть на месте» в случае отсутствия договоренностей с Турцией до проведения саммита Североатлантического альянса в Мадриде, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление финского премьер-министра Санны Марин.

Санна Марин Jukka-Pekka Flander SDP

По ее словам, период «заморозки» может продлиться «некоторое время». Глава правительства отметила, что в Хельсинки «серьезно» относятся к опасениям Анкары и выступают за то, чтобы изучить их, а также отреагировать, «если существуют какие-либо недоразумения».

Вместе с тем Марин подчеркнула, что Турция тоже должна пытаться найти выход из ситуации. Премьер-министр напомнила, что изначально Анкара не была против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но после подачи ими соответствующих заявок изменила свое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что организация должна ликвидировать опасения Турции по поводу запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана перед тем, как принять Хельсинки и Стокгольма в военный блок.

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