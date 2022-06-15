15 июня 2022 | Время чтения 1 мин

В одном из телеграм-каналов обсудили заявление первого заместителя главы министерства финансов США Адевале Адейемо о том, что Россия увеличила свои нефтяные доходы.

Анна Алябьева, , 09:41 — REGNUM Новость о том, что США намерены снизить уровень доходов России от продажи нефти, вызвала бурное обсуждение в Сети. Комментирующие уверены, что точку в теме поставит зима.

Нефть Buzzfeed.com

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«Все никак не уймутся? Ничего, зима не за горами…» — написала подписчица одного из телеграм-каналов Александра.

«Первое правило рыночных отношений — спрос рождает предложение. Пока нефть нужна странам, никто не сможет повлиять на цену нефти, которую продаёт Россия», — подчёркивает Алексей.

При этом Сергей считает, что «единственные санкции, которые у них остаются как козыри, — это фармацевтика».

«Разберитесь в своём бардаке, в своей инфляции, ваша Америка катится вниз… — отмечает один из комментирующих. — И жаба душит, что Россия честно богатеет».

Напомним, что первый заместитель главы министерства финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия увеличила свои нефтяные доходы, несмотря на сокращение объёмов продажи нефти.

Уолли Адейемо U. S. Embassy New Delhi

«Потолок цен они собрались установить. Не будем им продавать, и всё», — уверен Ринат.

«А что это они так раскомандовались?!» — интересуется Гузаль.

А другой подписчик, Сергей, иронизирует: «Снимут все санкции, чтоб Россия больше не зарабатывала?»

Адевале Адейемо в своей речи же отметил, что цель США заключается в том, чтобы «снизить уровень доходов России, несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть».

«Ну бесплатно им нефть никто не будет дарить. А если они откажутся от нашей нефти, она опять вырастет в цене», — уверен ещё один комментирующий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США не исключают, что российская нефть может продолжать поступать в страну, несмотря на запрет.