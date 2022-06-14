Минск, 15 июня, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Поскольку Белоруссия находилась 200 лет в империи со столицей в Москве, русский язык — это инструмент насилия над белорусами. Об этом в эфире YouTube-канала «Мне тоже не нравится» заявила белорусская писательница-эмигранткаМария Мартысевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Когда в семье муж бьёт жену, а психолог советует послушать обе стороны, разобраться, хотя все защитники прав женщин говорят, что нужно выводить женщину из квартиры и изолировать от мужа. Тут то же самое. Когда между субъектами нет равноправия, мы можем занять эту позицию [выслушать обе стороны], но это будет вести к дальнейшей травме [для женщины]», — путано объяснила Мартысевич свою позицию относительно того, почему в Белоруссии не может быть двуязычия.

Как сообщалоИА REGNUM, один из лидеров белорусской оппозицииПавел Латушко 14 июня назвал российских артистов, приехавших на концерт в честь Дня России в Минск, «оккупантами».