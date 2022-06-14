Ирвайн, США, 14 июня, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Blizzard, наконец, выпустила обновление Warcraft 3: Reforged, на которое в мае 2022 года намекал глава компании Майк Ибарра. Об этом 14 июня разработчики сообщили на форуме компании.

steamXO Warcraft III Reforged

Помимо прочего, патч 1.33.0 добавил в Warcraft 3: Reforged рейтинговую игру, списки лидеров и профили игроков. Геймеры смогут выбирать между рейтинговыми и нерейтинговыми играми, ладдеры (лестничные турниры) будут сбрасываться в начале каждого нового сезона. Разработчики отметили, что обновление скорректировало баланс на нескольких картах кампании, при этом они не сообщили, о чём именно идёт речь.

С полным описанием патча можно ознакомиться на соответствующей странице форума. Blizzard планирует на протяжении последующих двух или трёх недель тестировать новую версию Warcraft 3: Reforged и собирать отзывы от геймеров.

Напомним, Warcraft 3: Reforged представляет собой обновлённую версию оригинальной Warcraft III: Reign of Chaos с дополнением The Frozen Throne. Релиз игры состоялся 29 января 2020 года. Стоит отметить, что это один из самых провальных проектов последних лет, геймерам настолько не понравился подход разработчиков к созданию обновлённой версии игры, что на известном рейтинговом сайте Metacritic они поставили её ПК-версии 0,6 балла (из 10 возможных).