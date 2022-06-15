Белград, 15 июня 2022, 01:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 14 июня сообщил о том, что согласно новым санкциям, Сербия не сможет импортировать российский газ с 1 ноября 2022 года.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что государство готовится к непростой зиме и делает запасы, при этом «проблемы появляются постоянно».
По словам политика, этой зимой расход угля будет в семь раз выше обычного.
Напомним, к 2027 году в ЕС намерены полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, включая газ.
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