Белград, , 01:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 14 июня сообщил о том, что согласно новым санкциям, Сербия не сможет импортировать российский газ с 1 ноября 2022 года.

Александр Вучич Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что государство готовится к непростой зиме и делает запасы, при этом «проблемы появляются постоянно».

По словам политика, этой зимой расход угля будет в семь раз выше обычного.

Напомним, к 2027 году в ЕС намерены полностью отказаться от импорта российских энергоносителей, включая газ.

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