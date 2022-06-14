Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Министерство финансов США считает, что Россия увеличила свои нефтяные доходы, несмотря на сокращение объёмов продажи нефти. Об этом заявил 14 июня первый заместитель главы ведомства Адевале Адейемо, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы знаем, что Россия сегодня продает меньше нефти в пересчёте на баррели, но из-за роста цен она может получать больше прибыли», — сказал он.

Замминистра финансов отметил, что цель США заключается в том, чтобы «снизить уровень доходов России, несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть».

Адейемо также не исключил, что российская нефть может продолжать поступать в Соединённые Штаты, несмотря на запрет её поставок, введённый в марте. «Одна из проблем с нефтью заключается в том, что вы не всегда можете знать, откуда она поставляется», — пояснил он.