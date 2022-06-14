Белград, 14 июня 2022, 23:45 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 14 июня в ходе пресс-конференции заявил, что, по его мнению, 23 июня в ЕС отблагодарят Косово за лояльность отменой визового режима, против которого теперь никто не будет возражать.

Александр Вучич
Александр Вучич
Predsednik.rs

Как сообщает сербское новостное агентство Танюг, Вучич заявил, что ему интересно узнать, как в ЕС обоснуют свое решение, поскольку Косово не предпринимает ничего для продолжения диалога и «запретило» сербские выборы.

Напомним, в ходе встречи с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц обвинила Сербию в саботаже и блокировке диалога.

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