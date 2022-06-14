Белград, 14 июня, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 14 июня в ходе пресс-конференции заявил, что, по его мнению, 23 июня в ЕС отблагодарят Косово за лояльность отменой визового режима, против которого теперь никто не будет возражать.

Predsednik.rs Александр Вучич

Как сообщает сербское новостное агентство Танюг, Вучич заявил, что ему интересно узнать, как в ЕС обоснуют свое решение, поскольку Косово не предпринимает ничего для продолжения диалога и «запретило» сербские выборы.

Напомним, в ходе встречи с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц обвинила Сербию в саботаже и блокировке диалога.