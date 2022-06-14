Варшава, 14 июня, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Страны — члены НАТО недостаточно поддерживают Украину, они должны делать для Киева гораздо больше, заявил 14 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи представителей стран НАТО — членов Евросоюза в Гааге.

Gov.ua Владимир Зеленский и Матеуш Моравецкий

По его словам, надо усилить поставки артиллерийского вооружения Украине.

«Мы делаем недостаточно много для защиты Украины, для поддержания украинского народа в его защите свободы и суверенитета. Поэтому я призываю вас сделать значительно больше в поставках оружия, артиллерийского оружия Украине», — заявил Моравецкий.

Кроме того, польский премьер-министр заявил, что такие поставки надо осуществить «здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 15 июня пройдет совещание контактной группы НАТО по вопросам поставок оружия Украине.