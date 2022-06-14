Вена, , 23:39 — REGNUM Глава МИД Австрии Александр Шалленберг 14 июня провел встречу с главой МИД Косово Доникой Гервалой-Шварц, после чего заявил, что в ЕС должны выучить уроки украинского кризиса и обеспечить должный темп евроинтеграции странам-кандидатам.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Шалленберг подчеркнул, что в условиях, когда «Москва обладает возможностью дестабилизировать регион», необходимо отменить визовый режим для граждан Косово и поскорее начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Политик пообещал, что Австрия будет активно проводить повестку расширения в европейских институтах.

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