Тирана, , 23:31 — REGNUM Глава палаты адвокатов города Корча Арбен Лена 14 июня сообщил о начале четырехдневной забастовки адвокатов, связанной с решением Верховного судебного совета о сокращении числа окружных судов.

Аль Пачино в роли честного адвоката Фильм «Правосудие для всех», 1979

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Лена заявил, что это решение снизит доступность правосудия для населения страны. Деятель подчеркнул, что, если оно не будет аннулировано, юристы предпримут более решительные шаги.

Согласно решению судебного совета, во всей Албании должны остаться 13 судов первой инстанции, два административных суда и один апелляционный суд.

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