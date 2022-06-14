Тирана, 14 июня, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Глава палаты адвокатов города Корча Арбен Лена 14 июня сообщил о начале четырехдневной забастовки адвокатов, связанной с решением Верховного судебного совета о сокращении числа окружных судов.

Фильм «Правосудие для всех», 1979 Аль Пачино в роли честного адвоката

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Лена заявил, что это решение снизит доступность правосудия для населения страны. Деятель подчеркнул, что, если оно не будет аннулировано, юристы предпримут более решительные шаги.

Согласно решению судебного совета, во всей Албании должны остаться 13 судов первой инстанции, два административных суда и один апелляционный суд.