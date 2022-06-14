Брюссель, , 23:26 — REGNUM Контактная группа по Украине 15 июня обсудит в штаб-квартире блока НАТО в Брюсселе вопросы новых поставок тяжелого вооружения Киеву, сообщил 14 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам неформальной встречи в Гааге с представителями семи стран-членов Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

По словам Столтенберга, Украине надо дать больше тяжелого вооружения.

«Да, у Украины должно быть больше тяжелого вооружения. НАТО и партнеры уже поставляют такое вооружение. 15 июня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится встреча контактной группы в поддержку Украины, начавшей работу пару месяцев назад на базе в Рамштайне. Она координирует поставки Украине оружия и военного оборудования, включая тяжелое вооружение», — сказал он.

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