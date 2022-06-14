Подгорица, , 23:27 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович 14 июня в интервью для сербского издания Политика заявил, что в рамках инициативы Open Balkan был найден билет в будущее региона. Абазович подчеркнул, что для Черногории не существует альтернативы интеграции в ЕС.

Дритан Абазович OSCE Parliamentary Assembly

Абазович прокомментировал Охридский саммит Open Balkan, в котором в начале месяца принял участие он сам: «Они не говорят о том, кто первый начал войну, они говорят о туризме, свободе передвижения, сельском хозяйстве, экономическом и здравоохранительном кризисе, а также об инфраструктуре».

Политик отметил, что благодаря Open Balkan история Западных Балкан совершила новый поворот, из-за чего в ЕС увидели регион с новой стороны.

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