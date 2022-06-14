Донецк, 14 июня, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Населённый пункт Луганское в ДНР вечером 14 июня украинские вооружённые формирования обстреляли ракетами, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

Обстрел зафиксирован в 18:45 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка. По Луганскому выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее из «Града» ВСУ обстреляли в ДНР Еленовку, Ясиноватую и Донецк.

Читайте также: ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из «Урагана» и «Града»