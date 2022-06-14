Скопье, 14 июня, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 983 образцов выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 115 случаев выздоровления. Об этом 14 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Македонец Окрестности Тетово, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 673 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9316, 303 007 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали не зарегистрировали летальных исходов COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 350. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.