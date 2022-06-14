Тирана, , 23:15 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 453 человек выявили 83 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 34 пациента. Об этом сообщило вечером 14 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Пальмы на набережной во Влёре, Албания Peter Chovanec

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 821 случай заражения коронавирусом, 272 951 человек излечился, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся шесть пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 373 активных случая заражения, в том числе 248 — в Тиране.

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