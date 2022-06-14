Донецк, 14 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка украинские вооружённые формирования обстреляли несколько раз за вечер 14 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Обстрелы ВСУ вели со стороны населённого пункта Пески, применяя артиллерию калибра 152 мм. Обстрелы зафиксированы в 17:35, 17:40, 17:50, 18:15 мск. Выпущено 20 снарядов.

В результате обстрелов Куйбышевского района зафиксирован ряд повреждений, в частности домов 1 и 2 на улице Смольной. Всего в течение дня произошло из-за обстрелов ВСУ повреждение 35 домостроений и шести объектов гражданской инфраструктуры.