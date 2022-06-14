Оттава, 14 июня 2022, 23:00 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что не менее 45 минут общался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил 14 июня в канадском парламенте.
Как заявил Трюдо, с Зеленским у него был «45-минутные телефонные переговоры».
По утверждению премьер-министра Канады, все 45 минут они обсуждали текущую и будущую поддержку Украины со стороны Канады.
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