Оттава, 14 июня, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что не менее 45 минут общался по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Об этом он сообщил 14 июня в канадском парламенте.

Как заявил Трюдо, с Зеленским у него были «45-минутные телефонные переговоры».

По утверждению премьер-министра Канады, все 45 минут они обсуждали текущую и будущую поддержку Украины со стороны Канады.