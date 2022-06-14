Калининград, , 22:59 — REGNUM Партия «Единая Россия» выдвинула Антона Алиханова своим кандидатом на выборах главы Калининградской области. Решение было принято на ХХХIV конференции регионального отделения.

Антон Алиханов ИА REGNUM

«Действующему губернатору оказано доверие президента, и, безусловно, «Единая Россия» должна его кандидатуру поддержать», — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, открывая конференцию.

«Я знаю Антона Алиханова как ответственного руководителя и порядочного человека, который верен своим обязательствам. За время руководства регионом он показал высокую эффективность. Ярким показателем является уверенный прирост численности населения. Хорошими темпами растёт также экономика, промышленное производство. Вводятся в строй новые школы — мы сегодня одну из таких школ посетили, детские сады, больницы, поликлиники, создаются новые рабочие места. В общем, делается всё то, что предусмотрено народной программой партии. Также в регионе успешно реализуются федеральные партийные проекты. Все делается качественно и в интересах жителей Калининградской области», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он также отметил, что регион всегда был и остается в зоне особого внимания Президента.

«Это накладывает на нас особую ответственность за его развитие, за экономическую и политическую стабильность. Калининградское отделение «Единой России» с этой задачей успешно справляется. Об этом свидетельствуют результаты последних выборов — и в Государственную думу восьмого созыва, и в Законодательное собрание, и в Городской совет депутатов», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также подчеркнул, что в Северо-Западном федеральном округе и в Калининградской области выборы всегда непростые.

«Тем дороже результат, которого вы добились. Этот успех необходимо не только сохранить, но и развить. Впереди у нас новые выборы, будем выбирать главу региона», — сказал он.

В свою очередь, Антон Алиханов поблагодарил делегатов конференции за поддержку и выразил уверенность, что команда, которая была сформирована за 5 лет, справится с любыми вызовами.

«Эти выборы — вопрос не только конкурентной борьбы с оппонентами. Наши главные оппоненты — проблемы, которые стоят перед Калининградской областью. Через все кризисы мы прошли достойно, и каждый новый встречали совершенно с другим уровнем развития. И с каждым новым преодолением мы становились только сильнее, выбирали новые высоты. 20 тысяч различных наказов мы получили при формировании народной программы «Единой России». Их нужно актуализировать, внедрить новые направления в нашу работу. Мы проведём встречу со всеми муниципалитетами, коллективами, молодёжью, районами, предпринимателями. В сентябре нам нужна победа. Уверен, мы все с этим справимся», — сказал губернатор.

Отдельно Андрей Турчак подчеркнул, что ключевым направлением партийной работы сейчас является оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины, подчеркнул он.

«Партия с первых дней спецоперации выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гумпомощи. На сегодня отправлено уже более 9 тысяч тонн продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Без учета грузов по линии Минобороны, все, что собрали, доставили, это где-то 60-65% всей гуманитраки, которая пересекла границу. Партия открыла уже 17 гуманитарных центров в ЛДНР и на освобожденных территориях. В этих центрах организованы полевые кухни, ведется раздача сим-карт, оказывается помощь в поиске пропавших родственников. Постоянно работают порядка 500 наших волонтеров в качестве медиков, психологов, специалистов социальных служб и служб занятости», — напомнил он.

Он также отметил, что приблизить победу должна помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле.

«Сегодня тема номер один, которая определяет нашу работу — это специальная военная операция по защите Донбасса. В ходе нее наши войска совместно с народной милицией Луганской, Донецкой народных республик освобождают город за городом от засевших там укронацистов. И сражаемся мы, как вы понимаете, не с вооруженными силами Украины. Коллективный Запад в своем стремлении сохранить свою гегемонию, разрушить, «отменить» Россию реально готов воевать «до последнего украинца». Игнорируя даже тот факт, что все их действия бумерангом бьют по своим же гражданам. Поэтому всё, что сейчас может приблизить нашу Победу — помощь военным, поддержка их семей, противодействие санкциям, работа в информационном поле – приобретает колоссальное значение. Находясь в окружении «европейских друзей», ваш регион как никто другой ощущает на себе действие антироссийских санкций». — отметил он.

Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» вместе с Правительством принимает меры, чтобы минимизировать последствия санкций.