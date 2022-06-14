Скопье, 14 июня 2022, 23:03 — REGNUM По предложению министерства экономики Северной Македонии правительство страны 14 июня приняло решение об установлении максимального возможного уровня маржевой прибыли (разницы между ценой и себестоимостью) для базовых продуктов питания.

Тетово. Северная Македония
Тетово. Северная Македония
Vaurien

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года.

Максимальный уровень маржевой прибыли на уровне 5% был установлен для белого хлеба, белого сахара, подсолнечного масла, на уровне 2,8% для коровьего молока, макарон и муки, для куриных яиц — 3,5%.

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