Скопье, , 23:03 — REGNUM По предложению министерства экономики Северной Македонии правительство страны 14 июня приняло решение об установлении максимального возможного уровня маржевой прибыли (разницы между ценой и себестоимостью) для базовых продуктов питания.

Тетово. Северная Македония Vaurien

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года.

Максимальный уровень маржевой прибыли на уровне 5% был установлен для белого хлеба, белого сахара, подсолнечного масла, на уровне 2,8% для коровьего молока, макарон и муки, для куриных яиц — 3,5%.

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