Скопье, 14 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. По предложению министерства экономики Северной Македонии правительство страны 14 июня приняло решение об установлении максимального возможного уровня маржевой прибыли (разницы между ценой и себестоимостью) для базовых продуктов питания.

Vaurien Тетово. Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года.

Максимальный уровень маржевой прибыли на уровне 5% был установлен для белого хлеба, белого сахара, подсолнечного масла, на уровне 2,8% для коровьего молока, макарон и муки, для куриных яиц — 3,5%.