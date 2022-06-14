Ижевск, , 22:57 — REGNUM В период с 1 августа 2020 года по настоящее время в Удмуртию из-за рубежа прибыли 52 230 человек. Из них 1075 граждан не внесли данные о ПЦР-тесте на коронавирус на Единый портал Госуслуг, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Самолет skeeze

При этом заражение коронавирусом было выявлено у 553 приехавших.

На данный момент в отношении граждан, не предоставивших данные ПЦР-теста на коронавирус составлено 988 протоколов об административном правонарушении. По итогам рассмотрения 559 протоколов суды вынесли решения о штрафах на общую сумму 5,032 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 14 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 40 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 013 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 211 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 19 новых случая заражения.