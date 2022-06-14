Брюссель, 14 июня, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Гражданку Албании, уроженку города Поградец Монику С. 14 июня обвинили в убийстве бывшего пилота и собственного жениха, 45-летнего Робби Клаеса.

Леууен Фам. Удушье

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, смерть произошла утром 20 мая. Жертва находилась в постели у себя дома, на голову мужчины был надет пакет, в его крови были обнаружены следы присутствия наркотических веществ.

На момент происшествия Моника С. находилась на территории Бельгии уже год. Ранее она управляла стоматологической клиникой в Тиране.