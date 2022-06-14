Челябинск, 14 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Объявлены победители первого полуфинала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении трех дней 142 менеджера индустрии гостеприимства из 45 регионов страны боролись за право выйти в финал конкурса на очном мероприятии в городе Челябинске. 50 победителей из 18 регионов названы лучшими специалистами.

ИА REGNUM Туризм

Первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Челябинске 12 июня. На протяжении трех дней участники прошли комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, индивидуальные интервью и совсем новое для Мастеров испытание — аудит по направлениям, а также предложили уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса. На протяжении конкурсных испытаний участников оценивали эксперты — лучшие кадры индустрии гостеприимства. Они выбрали 50 участников, которые сразятся в гранд-финале конкурса.

С завершением конкурсных испытаний Мастеров гостеприимства поздравил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«На южноуральской земле Челябинск встретил людей, которые искренне желают развивать российский внутренний туризм. Вас ждали действительно непростые испытания и справились с ними блестяще. Полуфинал получился, на мой взгляд, очень душевным и гостеприимным, в том числе и за счет одного из нововведений конкурса — открытой образовательной площадки, которую посетили жители Челябинской области и соседних регионов. Уверен, что благодаря такому формату вы смогли обменяться опытом с представителями регионального турсообщества и расширить сеть полезных контактов. Я искренне хочу поблагодарить Челябинскую область, ее губернатора Алексея Леонидовича Текслера и жителей региона за такой теплый прием и, безусловно, вклад в развитие внутреннего туризма» , — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — стран возможностей» Алексей Комиссаров.

На церемонии закрытия полуфинала к участникам обратился заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук: «Для нас важно и почетно принимать «Мастеров гостеприимства», и мы благодарны организаторам — президентской платформе «Россия — страна возможностей» — за выбор Челябинска в качестве точки старта нового сезона. Проведением этого конкурса мы закрываем сразу несколько задач. Во-первых, повышаем свои навыки в организации крупных бизнес-ивентов, сами становимся мастерами гостеприимства. Во-вторых, мы представляем туристический потенциал Челябинской области. За три конкурсных дня наши гости провели аудит гостиницы и ресторана, проанализировали меры поддержки, оказываемые туротрасли в регионе, предложили свои варианты для второго брендового маршрута. Я уверен, теперь у них есть полная картина туристических возможностей Челябинской области, а нам важен этот свежий взгляд со стороны. И наконец, мы получаем новые идеи, новые проекты, которые затем сможем использовать в своей работе. Важный момент в том, что наше участие в третьем сезоне «Мастеров гостеприимства» не заканчивается. Участники полуфинала по треку «Развитие территорий» будут разрабатывать гастрономический кейс для Челябинской области — возможно, это будет тематический сувенир или сет уральских блюд».

«50 самых ярких участников стали победителями полуфинала конкурса в направлении «Менеджеры индустрии гостеприимства». Именно эти люди будут бороться за звание Мастера гостеприимства на гранд-финале конкурса, шанс получить новые карьерные возможности, грант на обучение, признание туристического сообщества. Я прошу тех, кто не услышал свое имя в списке гранд-финалистов не расстраиваться — вы уже стали частью сплоченного туристического сообщества, рискнули и прошли в полуфинал, а главное — стали частью нашей семьи Мастеров гостеприимства! », — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

На протяжении всех этапов полуфинала участников поддерживали наставники — профессионалы туристической индустрии, знаменитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий. Наставники проводили для участников индивидуальные встречи, консультировали по актуальным вопросам, делились своим опытом.

«Третий сезон только стартовал, но он уже показал высокий уровень участников. С каждым годом конкурс становится всё интереснее, это настоящая кузница лучших кадров страны. «Мастера гостеприимства» — не просто конкурс, это профсообщество людей, влюблённых в свою работу, прилагающих максимум усилий для развития нашей отрасли», — отметила генеральный директор Travel Business School, наставник конкурса Анна Гуринчук.

«Уже несколько лет компания «Слетать. Ру» выступает партнером конкурса «Мастера гостеприимства», а наши сотрудники наставниками и экспертами проекта. В этом году мы стали заказчиком одной из номинаций направления «Стартапы и прорывные идеи». Очень рады сотрудничать с конкурсом, ведь он объединяет людей, горящих идеей развивать индустрию гсотеприимства в России. Участники большие молодцы! Конкурс очень важен для развития их карьеры и в целом отрасли туризма. Уверена, что контакты, которые здесь устанавливаются, будут поддерживаются, крепнуть и перерастать в плодотворное сотрудничество. Мир огромен и возможностей много! Поэтому если кому-то из Мастеров придет идея сотрудничать с нашей компанией, мы открыты диалогу и готовы рассматривать варианты сотрудничества», — рассказала наставник и эксперт конкурса, заместитель директора управляющей компании «Слетать. ру» Юлия Руденко.

В рамках полуфинала прошла насыщенная образовательная программа с лекциями топовых спикеров индустрии гостеприимства, среди которых Владелец компании Gradova Group Hotels, Генеральный директор Лодж-Отеля «Байкальская Резиденция», Hilton Garden Inn Moscow Красносельская, член экспертного совета по туризму при Государственной Думе РФ Оксана Градова, Основатель и руководитель академии отельеров Hotel Business Academy; основатель форума отельеров Hotel Business Forum Алексей Волов, Президент Федерации Рестораторов и Отельеров России Игорь Бухаров, Заместитель директора управляющей компании «Слетать. ру» Юлия Руденко, Генеральный директор Travel Business School, менеджер компетенции WorldSkills «Туроператорская деятельность», организатор отраслевого чемпионата TravelSkills по методике WorldSkills Анна Гуринчук, директор по развитию SWISSAM Артем Клыков, заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова, заместитель Генерального директора, руководитель Уральского конгресс-бюро, г. Екатеринбург Аркадий Киселёв руководитель Центра экскурсий Suleyman travel, г. Уфа Лейсан Сулейманова, директор ГБУ ПК «Центр развития туризма» Константин Тиминский, учредитель ООО «Революция вкуса» Денис Назаров, основатель школы ресторанного менеджмента «PANGA», победитель конкурса Галина Позднякова, руководитель проекта «Космос Отель Омск», победитель конкурса Владислав Мякота, заместитель генерального директора медиахолдинга Profi. Travel Олеся Олейникова, основатель школы ресторанного менеджмента «PANGA», победитель конкурса Галина Позднякова, руководитель Центра экскурсий Suleyman travel, автор курса по сельскому туризму «В гости к бабушке», победитель конкурса «Мастера гостеприимства», 2020-2021 Диана Сулейманова, посол гостеприимства в Московской области, член Совета молодых учёных и специалистов г. Королёв Ирина Зунтова. Участниками программы стали не только конкурсанты, но и все желающие жители региона. Деловая часть стала открытой коммуникационной площадкой для обмена опытом.

Мастера гостеприимства также познакомились со старинными гастрономическими традициями уральских казаков на гастро-ужине, съездили на обзорные экскурсии по городу и прогулялись по знаковым местам Челябинска, присоединились к всероссийскому фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», в рамках которого менеджеры индустрии гостеприимства со всей страны провели рестоврационные работы в Доме купца Беляевского XIX века.

Участники погрузились и в спортивную жизнь столицы Южного Урала. В День России конкурсанты устроили праздничный забег, каждое утро для участников проводилась «Зарядка с чемпионом», где заряд энергии перед конкурсный днем давали профессиональные спортсмены, в числе которых мастер спорта международного класса по легкой атлетике спорта слепых, бронзовый призер Чемпионата мира и Европы, многократный чемпион России и участник Паралимпийских игр в Токио-2020 Александр Ширин, 7-кратный чемпион первенства России, 8-кратный призер чемпионата России, чемпион первенства мира по дзюдо Сергей Николаев, Мастер спорта международного класса по легкой атлетике, многократная победительница и призёрка первенств национального значения Дарья Терехова, дипломированный инструктор групповых программ, тренер детской школы бега «Champikids» Екатерина Радыгина, тренер спортивной школы по художественной гимнастике «Гармония», Мастер спорта России, президент городской федерации по художественной гимнастике Елена Волошина. Участники посетили хоккейный клуб знаменитого челябинского клуба «Трактор» и приняли участие в массовом катании на коньках.

В рамках программы полуфинала генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров встретился с Послами гостеприимства — участниками одноименной программы, запущенной в рамках конкурса в 2022 году. Послы — финалисты и полуфиналисты первых двух сезонов конкурса «Мастера гостеприимства», которые создают на территории своих регионов сообщества и объединяют в них людей, желающих узнать сферу гостеприимства не только глазами туриста. С профессионалами индустрии гостеприимства Алексей Комиссаров обсудил первые результаты работы программы Послов гостеприимства, а также вопросы развития программы и расширения программы.

Очные мероприятия других направлений пройдут в разных городах России: полуфинал направления «Стартапы и прорывные идеи в туризме» для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов 20–21 июня в Чебоксарах, финал направления «Развитие территорий» для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России 6–8 июля в Минеральных водах, финал направления «Будущее туризма» для студентов с социально ориентированным проектом 15–16 июля в Иркутске.

В зависимости от направления победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса, студенты получат гранты до 1,5 миллиона рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки.

Партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» выступают Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по делам молодежи, Корпорация «Туризм. РФ», компания «Слетать. ру», инновационный центр «Сколково», портал для турагента «Profi. travel», программа «Больше, чем путешествие», Мастерская управления «Сенеж», Образовательный центр «Сириус», Российский союз туриндустрии, Русское географическое общество, Университет SWISSAM, Росзаповедцентр, Российский союз туриндустрии, туристический сервис «RUSSPASS», Российский государственный университет туризма и сервиса, Комитет по туризму города Москвы, Национальная академия гостеприимства, АНО «Проектный офис развития туризма и гостеприимства Москвы», Арт-кластер «Таврида», Фонд «Росконгресс», Федеральная пассажирская компания, Госкорпорация «Роскосмос», онлайн-библиотека Smart Reading, онлайн-школа английского языка Skyeng, Российский Союз Молодежи и другие.

Партнером полуфинала в Челябинске стала группа компаний «Ариант» и национальная водная компания «Ниагара».