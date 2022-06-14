Скопье, 14 июня, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В национальном лесном агентстве Северной Македонии сообщили о нехватке технических и людских ресурсов для борьбы с пожарами.

Скриншот страницы Vimeo Пожарный

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в агентстве намерены объявить тендер на закупку 150 огнетушителей, а также заявили о необходимости приобретения 11 внедорожников для перемещения людей и оборудования.

Планируются закупки на сумму 30 млн денаров (30 млн рублей). Еще пять автомобилей будут переданы в долг швейцарским благотворительным агентством.

Тем временем, в управлении по защите и спасению сообщают, что в распоряжении имеется лишь один пожарный самолет, пилот которого проходит обучение, и дата покупки второго неизвестна. Ведется закупка еще 15 пожарных машин.

В 2022 году в стране появятся три новых пожарных вертолета, из них два будут находиться в распоряжении вооруженных сил, однако стране отчаянно не хватает вертолетов, цистерн с помпами, а также пожарных машин, обладающих достаточной мощностью для выброса воды на большие расстояния.

В 2021 году лесные пожары нанесли Северной Македонии ущерб на сумму 420 млн денаров (420 млн рублей).