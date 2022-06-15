Минск, , 00:08 — REGNUM «Оккупанты спели для своих», — так бывший министр культуры Белоруссии, а ныне один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко охарактеризовал празднование Дня России в Минске, которое, по его мнению, является «антибелорусским по своей сути мероприятием». Видео с этим высказыванием появилось на YouTube-канале политика 14 июня.

Павел Латушко Gov.by

По словам Латушко, концерт по случаю Дня России, прошедший 11 июня в Минске, спонсировали сугубо российские компании: «Газпром», «Лукойл», Банк ВТБ, «Российские железные дороги». Причём последние якобы привозили на концерт в белорусской столице российских граждан.

«Ни Лукашенко, ни его кремлёвские кураторы сегодня уже не уверены даже в сторонниках режима и не готовы собирать их в одном месте. Для них даже ядерный электорат Лукашенко, так называемые «ябатьки», всё равно белорусы, а белорусам они не доверяют. Они их презирают и опасаются», — заявил Латушко.

Как сообщало ИА REGNUM, на проспект Победителей в центре Минска 11 июня состоялся грандиозный концерт с участием известных исполнителей из России: Олега Газманова, Александра Буйнова, Елены Ваенги.