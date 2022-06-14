Москва, 14 июня, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут после публикации июньского доклада Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК). Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 20:25 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в августе выросла на 0,4% и составила $122,75 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена на нефть данной марки поднималась выше $125 за баррель впервые с начала марта текущего года.

Тем временем стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI (West Texas Intermediate) поднялась на 0,25% — до $121,17 за баррель.

Напомним, ранее сегодня ОПЕК в своём ежемесячном докладе сообщила, что добыча нефти в странах объединения в мае сократилась на 176 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем — до 28,51 миллиона баррелей в сутки.

Организация также подтвердила свой предыдущий прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки.