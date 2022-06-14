Скопье, 14 июня, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Граждане Северной Македонии стали чаще уходить в больничный отпуск (без учета декретного отпуска).

Ali Eminov Национальный стадион имени Филиппа II. Скопье

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в 2013 году число таких отпусков составило 13 638, в 2014 году — 15 316, в 2015 — 16 456. Согласно отчету 2021 года, на 1000 работников приходится 41 больничный, оплаченный из фонда здравоохранения. В 2020 году аналогичный показатель составил 34 на 1000, в 2019 – 47 на 1000.

При этом расходы фонда здравоохранения в 2021 году достигли рекордного уровня — 997 млрд денаров, или €16 млн. В 2020 году это число составило 769 млрд денаров, в 2019 году — 868 млн, в 2018 — 769 млн денаров.

При этом выплаты работникам на больничном за период с 2013 по 2021 году увеличились в два раза и в 2021 году составили 10 млрд денаров.